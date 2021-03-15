МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Электроэнергетическая американская компания Griddy Energy LLC, лишившаяся клиентов и столкнувшаяся с судебным разбирательством из-за предложения потребителям электричества во время зимних холодов в Техасе в прошлом месяце по ценам более высоким, чем те привыкли, планирует объявить о банкротстве, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Griddy готовится свернуть свой бизнес через заявление о банкротстве, которое может быть подано в течение нескольких дней", — сказали источники.

По их словам, регулирующие органы Техаса уже запретили Griddy доступ на рынок электроэнергии штата после того, как ее клиенты столкнулись с резким повышением цен на электроэнергию во время энергетического кризиса в прошлом месяце. Издание поясняет, что большинство потребителей в Техасе покупают электроэнергию по фиксированным ценам у муниципальных коммунальных предприятий, а Griddy предлагал переменные цены на электроэнергию, которые резко возросли в экстремально холодную зимнюю погоду. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Штат Техас в США в середине февраля сильно пострадал от холодов и снежных бурь. Экстремальные для него погодные условия вызвали массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Техаса, подписанные на "плавающие" тарифы, на фоне экстремальных холодов начали получать счета за электричество на тысячи долларов. И по этому поводу против Griddy был подан коллективный иск от имени одной из жительниц штата, Лизы Хури, на 1 миллиард долларов, а затем и со стороны генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Так, сама Хури заявила, что ее счет за электричество в период с 1 по 19 февраля составил более 9,5 тысяч долларов, при том, что в среднем за месяц она платит 200-250 долларов. Как сообщали СМИ, причина больших счетов в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с 50 до 9 тысяч долларов. Позже власти Техаса временно запретили отключение электроснабжения должникам, а также заморозили рассылку счетов за электроэнергию.