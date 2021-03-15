АЛМА-АТА, 15 мар — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 172 миллиарда тенге (416 миллионов долларов), что в 6,7 раза меньше показателя за 2019 год (1,158 триллиона тенге), сообщила пресс-служба компании.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что объем добычи нефти и газового конденсата КМГ за 2020 год составил 21,752 миллиона тонн, уменьшившись на 7,9% по сравнению с годом ранее. Объем добычи попутного и природного газа снизился на 3,1%, до 8,191 миллиарда кубометров.

"Чистая прибыль компании в отчетном году снизилась на 85,2% в сравнении с 2019 годом и составила 172 миллиарда тенге (416 миллионов долларов США) в результате снижения средней цены на нефть, снижения выручки и доходов, относящихся к доле в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний и признания обесценения стоимости активов, что было частично компенсировано снижением расходов по себестоимости и налогов кроме подоходного налога", — говорится в сообщении компании. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

В релизе отмечается, что выручка компании за 2020 год составила 4,556 триллиона тенге (11,019 миллиарда долларов), что на 33,6% ниже показателя за 2019 год.

"Основное отрицательное влияние на динамику выручки оказали снижение средней цены на нефть Dated Brent на 34,8% год к году, снижение объемов реализации нефти связи с ограничением добычи на отдельных месторождениях в соответствии с соглашением ОРЕС+, а также уменьшение объемов трейдинга и реализации нефтепродуктов KMG International", — поясняет компания. Согласно сообщению, снижение выручки было частично компенсировано ослаблением среднего обменного курса тенге к доллару на 8%.

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.