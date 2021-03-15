МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай запретил поставки угля из Австралии из-за обострения политических отношений между двумя странами. До 2020 года Австралия была крупнейшим поставщиком коксующегося угля на китайский рынок. Российские компании увеличили поставки в Китай, где образовался дефицит коксующегося угля, но рост ограничен пропускной способностью Трансиба и БАМа. Кокс для китайских сталеплавильных предприятий будет производится в Якутии. Миру внезапно стал нужен российский уголь

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЗАКРЫЛСЯ ДЛЯ АВСТРАЛИЙСКОГО УГЛЯ

Политические отношения между Пекином и Канберрой обострились в августе 2018 года, когда австралийские власти запретили использовать оборудование китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTЕ. В прошлом году премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вслед за бывшим президентом США Дональдом Трампом обвинил Пекин в преднамеренном сокрытии информации о вспышке инфекции коронавируса в Ухане, что привело к распространению болезни за пределы Китая. Лидеры США и Австралии потребовали провести международное расследование для выявления причины возникновения смертоносного вируса.

Пекин отверг все обвинения и в ответ установил заградительные пошлины на многие австралийские товары: ячмень, говядину, вино, хлопок, морепродуктов, древесины. В октябре под негласный запрет попал уголь – суда с австралийским углем перестали разгружать в китайских портах. В начале 2021 года поставки угля из Австралии в Китай прекратились полностью.

Австралия перенаправила экспортные потоки в другие страны – Японию, Южную Корею, Индию, Вьетнам, но найти рынок сбыта сопоставимый с Китаем в современном мире невозможно. В 2020 году добыча угля в Китае достигла 3,84 млрд т – самого высокого показателя за последние пять лет. Но собственная добыча не может полностью обеспечить потребности страны, поэтому китайские компании импортировали 304 млн т угля.

Австралийская добывающая промышленность динамично развивалась в течение последних 16 лет вслед за ростом спроса на энергоносители и минеральные ресурсы со стороны Китая. Благодаря торговым отношениям с Китаем экономика Австралии росла даже во время экономических кризисов. Но в прошлом году из-за конфликта с Пекином ВВП Австралии снизился на 0,2% впервые с 1991 года.

Закрытие китайского рынка грозит разорением австралийским угольным компаниям, за исключением горнорудных гигантов, ВНР Billiton или Anglo-American, которые добывают не только уголь, но и другие полезные ископаемые. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос более чем в три раза

В этом году возобновление поставок австралийского угля не ожидается, поскольку китайские власти намерены найти ему замену в других странах – прежде всего, в России и Монголии. При этом Россия обладает огромными запасами коксующихся углей, которые используются для производства стали.

СТАЛЬНОЙ ЛИДЕР

Несмотря на пандемию коронавируса и экономический спад в мире производство стали в Китае выросло в прошлом году до рекордного уровня. На прошлой неделе Национальное статистическое бюро (НСБ) КНР обнародовало уточненные данные, согласно которым производство стали в стране в 2020 году достигло 1,065 млрд т, а не 1,054 млрд т, как сообщалось ранее. По сравнению с 2019 годом рост составил 7%.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), в 2020 году производство стали в мире снизилось на 0,9% по сравнению с годом ранее – до 1,864 млрд т. Таким образом, доля Китая в мировом производстве стали превысила 57%.

Китай является бесспорным мировым лидером по выплавке стали, опережая следующую за ним Индию более, чем в десять раз. В 2020 году выплавка стали в Индии сократилась на 10,6% в годовом исчислении, составив 99,6 млн т.

По оценке экспертов, в прошлом году спрос на металлургический кокс со стороны китайских производителей стали составил 395-400 млн т. Для производства такого количества кокса потребовалось около 600 млн т коксующегося угля.

В 2020 году импорт коксующегося угля в Китай составил 72,57 млн т. Из этого объема Австралия поставила 35,37 млн т.

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ОТКРЫЛСЯ

По данным ЦДУ ТЭК, в 2020 году добыча угля в России снизилась на 9,2% относительно предыдущего года — до 401,4 млн т. Причиной сокращения стало падение цен на уголь из-за снижения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса. Добыча могла сократится значительно больше, если бы не конфликт между Китаем и Австралией.

Из-за прекращения поставок австралийского угля на китайском рынке образовался дефицит предложения угля – прежде всего, коксующегося. В результате, к концу 2020 года цена на коксующийся уголь с доставкой в китайский порт превысила $200/т.

Начиная с октября прошлого года, российские угольные компании начали быстро наращивать поставки в Китай. В декабре поставки коксующегося угля из России в Китай достигли 1,18 млн т по сравнению с 17 тыс. т в том же месяце 2019. По данным НСБ, всего в прошлом году российские компании поставили в Китай 6,73 млн т коксующихся углей разных марок – на 23,6% больше, чем в 2019 году.

В этом году поставки российского угля в Китай вырастут, но рост будет ограничен пропускной способностью Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

В связи с транспортными ограничениями значительно увеличить поставки могут только компании, добывающие уголь в регионах, расположенных близко от железнодорожных переходов на границе с Китаем или дальневосточных морских терминалов.

Южная Якутия является самым близким к Китаю регионом, где добываются коксующиеся угли. В этом регионе расположены активы компаний "Эльгауголь" и "Колмар".

"Эльгауголь", перешедшая в прошлом году под контроль компании А-Проперти, разрабатывает месторождение Эльгинское, крупнейшее в России по запасам коксующегося угля. Запасы оцениваются в 2,2 млрд т. В прошлом году "Эльгауголь" увеличила добычу до 1 млн т в месяц. В 2021 году планируется нарастить объемы производства до 18 млн т. Однако для вывоза такого объема необходимо расширить пропускную способность и обеспечить безаварийную эксплуатацию железнодорожной ветки Эльга – Улак, которая связывает месторождение с БАМом.

"Колмар" ведет добычу в районе города Нерюнгри, через который проходит Амуро-Якутская магистраль, пересекающая БАМ и Трансиб. Это позволяет осуществлять поставки в Китай по железной дороге или через дальневосточные морские терминалы.

Продукция "Колмар" отличается высочайшим качеством, поскольку компания добытый уголь перерабатывает в концентрат. Производственный план компании на 2021 год предусматривает добычу угля в объеме 13,1 млн т.

ЯКУТСКИЙ КОКС ДЛЯ КИТАЙСКОГО ДРАКОНА

Многие эксперты полагают, что именно "Кольмар" станет основным поставщиком на предприятие, которое будет построено китайцами на юге Якутии. Как

сообщило Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в начале марта, соглашение о строительстве предприятия по производству металлургического кокса подписано между правительством Якутии и китайской компанией "Цзинъань".

"Цзинъань" намерена построить первое в Дальневосточном федеральном округе коксохимическое предприятие мощностью 4 млн т в год – свыше 1% от всего объема кокса, потребляемого китайскими предприятиями. Помимо кокса будет выпускаться побочная продукция: нафталин, бензол, сульфат аммония. Реализация проекта оценивается в 5 млрд юаней.

Сырьем для предприятия станут коксующиеся угли, которые добываются в южной Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что китайская компания обязалась для производства кокса использовать передовые технологии и оборудование, которое обеспечит максимальную экологическую защиту. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Произведенный кокс будет поставляться на металлургические заводы "Цзинъань" в провинции Хэбэй, где производится около 25% всей китайской стали. Местные власти требуют от работающих в провинции металлургических компаний максимально сократить использование угля, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ. В провинции реализуется проект строительства "города будущего" Сюнъянь, в котором должны соблюдаться самые жесткие экологические стандарты. Выбросы металлургических предприятий также загрязняют воздух в Пекине – столице Китая, которая расположена в непосредственной близости от провинции Хэбэй.

Поставки кокса из Якутии позволят "Цзинъань" выполнить требования властей и сохранить объемы производства.

В начале марта компания Сибантрацит заключила с китайской Baosteel Resources долгосрочное соглашение о поставках PCI Siban – уникального продукта, который по своим характеристикам сопоставит с австралийским PCI. PCI – это пылеугольное топливо, которое может заменить кокс в процессе выплавки стали. В этом году объем поставок PCI Siban для Baosteel Resouces составит свыше 700 тыс. т. Поставки в Китай будут осуществляться через дальневосточные морские терминалы. В прошлом году Сибантрацит произвел 3,7 млн т PCI Siban. Из этого объема экспорт в Китай составил 2 млн т.