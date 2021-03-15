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"Газпром" с начала марта увеличил поставки в Турцию в 11,5 раза
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"Газпром" в первой половине марта увеличил поставки газа в Турцию в 11,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. "Поставки газа в Турцию с 1 по... ПРАЙМ, 15.03.2021
газпром, экспорт газа, турция, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в первой половине марта увеличил поставки газа в Турцию в 11,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания.
"Поставки газа в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года", — говорится в сообщении.
Также компания отмечает, что экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" регулярно идет с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". "Фактический объем поставок с 1 по 15 марта 2021 года в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", — сообщает "Газпром".
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