МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в первой половине марта увеличил поставки газа в Турцию в 11,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Турция меняет правила въезда туристов в страну

"Поставки газа в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года", — говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" регулярно идет с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома". "Фактический объем поставок с 1 по 15 марта 2021 года в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года", — сообщает "Газпром".

Читайте также:

"Газпром" с начала года увеличил экспорт газа за рубеж почти на 30%