МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в апреле 2021 года снизится по сравнению с текущим месяцем на 46 тысяч баррелей в день, или на 0,6%, до 7,458 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождениях Eagle Ford и Niobrara — на 15 тысяч, до 1,033 миллиона баррелей в день и 502 тысяч соответственно. Снижение на 14 тысяч баррелей в день будет зафиксировано на месторождении Anadarko, до 362 тысяч баррелей в день. На Bakken добыча, как ожидается, сократится на 12 тысяч, до 1,116 миллиона баррелей в день.

Добыча на Permian при этом вырастет на 11 тысяч баррелей, до 4,292 миллиона баррелей в день, на Appalachia снизится на 1 тысячу баррелей, до 121 тысяч баррелей в день. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 32 тысячи баррелей в день.

EIA ожидает в марте общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 316 миллионов кубических футов, до 82,589 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 102, до 7086.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.