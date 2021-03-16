МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года сократила добычу нефти почти на 9% в годовом выражении, до 512,8 миллиона тонн, но тем не менее осталась на втором месте в мире по этому показателю, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

"По нефтяной отрасли глобальное падение спроса, уровень добычи за 2020 год составил 512,8 миллиона тонн, это меньше на 8,6% от предыдущего года, упал экспорт на 12%, но все равно мы остались на втором месте по уровню добычи….В целом прогнозируется сохранение основных показателей по добыче нефти, но все, конечно, будет зависеть от восстановления экономики и спроса", — сказал глава Минэнерго.

Он отметил, что перед нефтяной отраслью стоят задачи мониторинга ситуации на мировом рынке, работа по соглашению ОПЕК+, формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также стабильное топливообеспечение внутреннего рынка.

По словам Шульгинова, добыча газа в 2020 году сократилась на 6%, до 692,9 миллиарда кубометров, экспорт снизился на 2,4%. При этом министр подчеркнул, что в газовой отрасли главной задачей страны является газификация регионов, обеспечение газом внутренних потребителей. Минэнерго США дало прогноз по мировому спросу на нефть на два года

Добыча угля в 2020 году упала на 9% и составила 402 миллиона тонн, экспорт снизился примерно на 6%, до 208 миллионов тонн. "Причем он (экспорт — ред.) снизился в направлении атлантических стран, которые заявили о декарбонизации, отказе от угольных станций, снижении потребления угля, но в то же время вырос на страны АТР примерно на 10%", — отметил Шульгинов.

Также глава Минэнерго сообщил об итогах года в нефтегазохимической отрасли. Объем производства крупнотоннажных полимеров в 2020 году увеличился на 23%, такая динамика связана в основном с вводом проекта "Запсибнефтехима" в Тобольске. По прогнозу правительства РФ, производство крупнотоннажных полимеров, включая каучук, в 2020 году должно было составить 6,3 миллиона тонн.