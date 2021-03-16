Россия заняла второе место в мире по добыче нефти в 2020 году
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года сократила добычу нефти почти на 9% в годовом выражении, до 512,8 миллиона тонн, но тем не менее осталась на втором месте в мире по этому показателю, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"По нефтяной отрасли глобальное падение спроса, уровень добычи за 2020 год составил 512,8 миллиона тонн, это меньше на 8,6% от предыдущего года, упал экспорт на 12%, но все равно мы остались на втором месте по уровню добычи….В целом прогнозируется сохранение основных показателей по добыче нефти, но все, конечно, будет зависеть от восстановления экономики и спроса", — сказал глава Минэнерго.
Он отметил, что перед нефтяной отраслью стоят задачи мониторинга ситуации на мировом рынке, работа по соглашению ОПЕК+, формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также стабильное топливообеспечение внутреннего рынка.
По словам Шульгинова, добыча газа в 2020 году сократилась на 6%, до 692,9 миллиарда кубометров, экспорт снизился на 2,4%. При этом министр подчеркнул, что в газовой отрасли главной задачей страны является газификация регионов, обеспечение газом внутренних потребителей.
Добыча угля в 2020 году упала на 9% и составила 402 миллиона тонн, экспорт снизился примерно на 6%, до 208 миллионов тонн. "Причем он (экспорт — ред.) снизился в направлении атлантических стран, которые заявили о декарбонизации, отказе от угольных станций, снижении потребления угля, но в то же время вырос на страны АТР примерно на 10%", — отметил Шульгинов.
Также глава Минэнерго сообщил об итогах года в нефтегазохимической отрасли. Объем производства крупнотоннажных полимеров в 2020 году увеличился на 23%, такая динамика связана в основном с вводом проекта "Запсибнефтехима" в Тобольске. По прогнозу правительства РФ, производство крупнотоннажных полимеров, включая каучук, в 2020 году должно было составить 6,3 миллиона тонн.
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