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Польский Orlen сообщил о новом контракте с "Роснефтью"
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Крупнейший польский топливный концерн Orlen сообщил, что заключил с "Роснефтью" контракт на поставку 300 тысяч тонн нефти в месяц. "Orlen заключил контракт на покупку нефти с... ПРАЙМ, 16.03.2021
роснефть, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейший польский топливный концерн Orlen сообщил, что заключил с "Роснефтью" контракт на поставку 300 тысяч тонн нефти в месяц.
"Orlen заключил контракт на покупку нефти с "Роснефтью". Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тысяч тонн сырья", — говорится в сообщении.
Новый контракт заключен на два года, сообщает польская компания. Исходя из ежемесячного объема поставок в 300 тысяч тонн, в год поставки могут составить 3,6 миллиона тонн.
Предыдущий контракт Orlen с "Роснефтью" действовал до 31 января этого года и предусматривал поставки 5,4-6,6 миллиона тонн в год.
Отмечается, что объем поставок "соответствует условиям, согласованным в ходе переговоров с российской стороной".
"Ограничение поставок нефти в рамках соглашения с "Роснефтью" ничего не меняет с точки зрения стабильности поставок на НПЗ группы Orlen и топлива в регионе. Мы готовы к таким вызовам, потому что проводим последовательную политику диверсификации поставок и налаживаем отношения с производителями нефти из других регионов мира. Параллельно у нас солидная позиция на спотовом рынке", — заявил глава Orlen Даниель Обайтек.