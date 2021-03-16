ВАРШАВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейший польский топливный концерн Orlen сообщил, что заключил с "Роснефтью" контракт на поставку 300 тысяч тонн нефти в месяц. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

"Orlen заключил контракт на покупку нефти с "Роснефтью". Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тысяч тонн сырья", — говорится в сообщении.

Новый контракт заключен на два года, сообщает польская компания. Исходя из ежемесячного объема поставок в 300 тысяч тонн, в год поставки могут составить 3,6 миллиона тонн.

Предыдущий контракт Orlen с "Роснефтью" действовал до 31 января этого года и предусматривал поставки 5,4-6,6 миллиона тонн в год.

Отмечается, что объем поставок "соответствует условиям, согласованным в ходе переговоров с российской стороной".

"Ограничение поставок нефти в рамках соглашения с "Роснефтью" ничего не меняет с точки зрения стабильности поставок на НПЗ группы Orlen и топлива в регионе. Мы готовы к таким вызовам, потому что проводим последовательную политику диверсификации поставок и налаживаем отношения с производителями нефти из других регионов мира. Параллельно у нас солидная позиция на спотовом рынке", — заявил глава Orlen Даниель Обайтек.