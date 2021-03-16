МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минэнерго России оценивает дополнительные доходы бюджета благодаря участию страны в соглашении ОПЕК+ в среднем в 2 триллиона рублей ежегодно, следует из презентации главы ведомства Николая Шульгинова. Россия заняла второе место в мире по добыче нефти в 2020 году

"Доходы бюджета в сценарии с соглашением (ОПЕК+ — ред.) в среднем на 2 триллиона рублей выше", — говорится в презентации.

Так, по данным Аналитического центра ТЭК "Российского энергетического агентства" Минэнерго РФ, приведенным в презентации, доходы бюджета в 2017 году составили 4,592 триллиона рублей против 2,825 триллиона рублей в сценарии без соглашения.

По оценке АЦ ТЭК, в 2018 году доходы бюджета составили 7,013 триллиона рублей против 4,051 триллиона без сделки ОПЕК+, в 2019 году — 6,923 триллиона рублей против 5,364 триллиона соответственно, а в 2020 году — 5,047 триллиона рублей против 1,671 триллиона рублей соответственно. Кроме того, EBITDA компаний в сценарии с соглашением ОПЕК+ в среднем на 1,718 триллиона рублей выше.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, стартовало с 2017 года, но в 2020 году оно было обновлено. Тогда альянс из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Как указывается в презентации, капвложения вертикально-интегрированных компаний в нефтедобычу (ВИНК) в 2020 году сократились на 1,9% в годовом выражении — до 1,3 триллиона рублей.