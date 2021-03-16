МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Корректировка демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо может увеличить расходы федерального бюджета на выплаты НПЗ на 82 миллиарда рублей, сообщается в аналитическом издании исследовательской группы "Петромаркет". Россия в феврале выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 100,7%

Правительство РФ решило скорректировать заложенную в формуле топливного демпфера условную цену внутреннего рынка. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, обновленный демпфер по планам должен заработать с 1 мая, Минфин РФ уже готовит для этого законопроект. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

По данным аналитиков "Петромаркета", новый уровень условной цены в формуле демпфера для бензина может снизиться на 2700 рублей, до 53 600 рублей за тонну. Условная цена для дизтоплива может снизиться на 2300 рублей, до 48 400 рублей за тонну.

"Переход на новые базовые цены в формуле расчета демпфера, скорее всего, повлечет за собой ощутимое увеличение расходов федерального бюджета (ФБ)…. Если предположить, что объем поставок автобензина и дизтоплива с НПЗ на внутренний рынок с мая по декабрь 2021 года будет таким же, как в 2019 году, ФБ придется перечислить НПЗ на 82 миллиарда рублей больше, чем это случилось бы при прежнем демпфере", — подсчитали аналитики.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.