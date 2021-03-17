МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не видит предпосылок повторения в 2021 году топливного кризиса 2018 года, заявил журналистам замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты.

Ранее Счетная палата РФ по результатам проведенных в прошлом году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ напомнили, что министерство принимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для обеспечения топливом регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС. В частности, повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже, ведется работа над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения.

"Не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году", — сказал Сорокин.

По его словам, на данный момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, увеличено производство бензина, растут товарные запасы. Эксперты оценили эффект от новых правил формирования цен на топливо

Сорокин отметил, что в прошлом году президент РФ подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые заключают инвестиционные соглашения. "На данный момент уже начат процесс подписания данных соглашений, уже подписано несколько соглашений с начала года с нефтеперерабатывающими заводами, которые будут вкладывать более 50 миллиардов рублей на протяжении следующих нескольких лет в установки по глубокой переработке нефти и в увеличение производства бензина", — сказал он.

"К принятым мерам, последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры и в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", — заключил замминистра.