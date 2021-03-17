МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Компании "Газпром добыча Краснодар" и "Лукойл-Коми" зарегистрировали совместное предприятие (СП) "Лаявожнефтегаз", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). МЭА оценило ситуацию на мировом рынке нефти

Размер доли "Газпром добыча Краснодара" в СП составляет 99%, "Лукойл-Коми" — 1%. Основным видом деятельности "Лаявожнефтегаза" указана добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.

В январе главы "Газпрома" и "Лукойла" Алексей Миллер и Вагит Алекперов провели рабочую встречу, где обсуждали ход создания СП для разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений.

Эти месторождения расположены восточнее столицы Ненецкого автономного округа (НАО) Нарьян-Мара. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений – 27,4 миллиона тонн, природного газа — 225,3 миллиарда кубометров. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим в себя эти месторождения, принадлежит "Газпрому".

В прошлом году компании подписали основное соглашение об условиях реализации проекта освоения месторождений.