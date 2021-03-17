2021-03-17T15:53:37+03:00
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Структуры "Газпрома" и "Лукойла" создали новое совместное предприятие
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Компании "Газпром добыча Краснодар" и "Лукойл-Коми" зарегистрировали совместное предприятие (СП) "Лаявожнефтегаз", следует из данных Единого государственного реестра юридических... ПРАЙМ, 17.03.2021
нефть, лукойл, газпром, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Компании "Газпром добыча Краснодар" и "Лукойл-Коми" зарегистрировали совместное предприятие (СП) "Лаявожнефтегаз", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Размер доли "Газпром добыча Краснодара" в СП составляет 99%, "Лукойл-Коми" — 1%. Основным видом деятельности "Лаявожнефтегаза" указана добыча нефти и нефтяного (попутного) газа.
В январе главы "Газпрома" и "Лукойла" Алексей Миллер и Вагит Алекперов провели рабочую встречу, где обсуждали ход создания СП для разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений.
Эти месторождения расположены восточнее столицы Ненецкого автономного округа (НАО) Нарьян-Мара. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений – 27,4 миллиона тонн, природного газа — 225,3 миллиарда кубометров. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим в себя эти месторождения, принадлежит "Газпрому".
В прошлом году компании подписали основное соглашение об условиях реализации проекта освоения месторождений.