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https://1prime.ru/energy/20210318/833266856.html
Нефть Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с начала марта
Энергетика
Новости
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Мировые цены на нефть в четверг вечером падают более чем на 4%, при этом цена на нефть марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 4 марта, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 18.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают более чем на 4%, при этом цена на нефть марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 4 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,34%, до 65,07 доллара, минутами ранее цена за баррель опускалась ниже отметки в 65 долларов. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 4,55%, до 61,66 доллара за баррель.