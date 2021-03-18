МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером падают более чем на 4%, при этом цена на нефть марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 4 марта, свидетельствуют данные торгов. Нефть теряет идеи для роста

По состоянию на 18.05 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,34%, до 65,07 доллара, минутами ранее цена за баррель опускалась ниже отметки в 65 долларов. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 4,55%, до 61,66 доллара за баррель.