МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в четверг вечером в рамках коррекции после некоторого перегрева на рынке, существенного же обвала ожидать не стоит, так как спрос и предложение на рынке остаются прежними, прокомментировал РИА Новости текущие котировки директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Цены на нефть резко начали падать в четверг вечером. По состоянию на 22.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 8,12%, до 62,48 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 8,34%, до 59,21 доллара за баррель. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

"Баланс спроса и предложения на рынке существенно не менялся — по нашим оценкам, на рынке сохраняется дефицит, несмотря на рост добычи со стороны Ирана. Дефицит на рынке будет оказывать поддержку ценам, мы не ожидаем сильного обвала наподобие той ситуации, которая сложилась во втором квартале 2020 года. Текущую динамику скорее можно рассматривать как коррекцию цен после некоторого перегрева", — прокомментировал Маринченко.

Fitch исходит из того, что среднегодовые цены на нефть марки Brent в этом году составят 58 долларов за баррель, напомнил он. Возвращение цен в диапазон 50-60 долларов возможно, особенно во второй половине года, когда ОПЕК+ может начать наращивать добычу.

В рамках мартовского заседания ОПЕК+ неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.