БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. В МИД ФРГ отказались комментировать материалы СМИ о сделке с США по "Северному потоку 2", в рамках которой Берлин якобы обязался увеличить поддержку Украины. Эксперты рассказали, способны ли США остановить "Северный поток 2"

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Берлине сообщило, что ФРГ обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока 2" без дополнительных санкций.

"Я не комментирую здесь публикации в СМИ", — заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

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