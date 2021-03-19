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https://1prime.ru/energy/20210319/833274782.html
Германия не комментирует сведения о сделке с США по "Северному потоку 2"
Энергетика
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В МИД ФРГ отказались комментировать материалы СМИ о сделке с США по "Северному потоку 2", в рамках которой Берлин якобы обязался увеличить поддержку Украины. Ранее издание... ПРАЙМ, 19.03.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. В МИД ФРГ отказались комментировать материалы СМИ о сделке с США по "Северному потоку 2", в рамках которой Берлин якобы обязался увеличить поддержку Украины.
Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Берлине сообщило, что ФРГ обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока 2" без дополнительных санкций.
"Я не комментирую здесь публикации в СМИ", — заявила на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
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