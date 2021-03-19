МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером в пределах 3%, но текущая неделя все равно станет худшей с октября из-за обвала цен накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48%, до 64,86 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,73%, до 61,64 доллара за баррель.

В четверг цены на нефть обвалились примерно на 7%, что было вызвано, с одной стороны, опасениями за спрос в свете приостановки рядом европейских стран вакцины компании AstraZeneca и коррекцией после взлета цен, с другой стороны. При этом в целом за неделю нефть подешевела более чем на 6%, что является худшим недельным показателем с октября.

"Не принимайте коррекцию за обвал. Динамика цен, вероятно, была усилена сокращением числа инвесторов, которых становилось больше с конца прошлого года", — цитирует агентство Блумберг слова аналитика JPMorgan Chase & Co. Наташа Канева (Natasha Kaneva).

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 19 марта, выросло на девять, до 318 агрегатов.