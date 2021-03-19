КИЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Две компании из Гонконга, владеющие газораспределяющей компанией "Донецкоблгаз", ранее отключившей тепло части населения Донецкой области, попали под максимальные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Данилов заявил, что газораспределяющая компания "Донецкоблгаз", отключившая тепло населению Донецкой области, может быть возвращена в государственную собственность в случае выявления нарушений после проверки ее собственников. Отбор газа из российских хранилищ достиг рекорда

"Две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% "Донецкоблгаз", которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций, которые есть в нашей стране", — сказал Данилов.

Он отметил, что власти не могут допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло части Украины, которая тем более находится в сложной ситуации.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 80 уголовных дел возбудили из-за отключения от газа 59 котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области.

Газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для теплопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго". Компания "Нафтогаз Украины" призвала "Донецкоблгаз" возобновить поставки газа теплопоставщику "Донецктеплокоммунэнерго", чтобы возобновить отопление в регионе. Глава областной государственной администрации Павел Кириленко 7 марта сообщил, что газоснабжение котельных "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области возобновили.

"Донецкоблгаз" ранее отмечал, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа из-за накопившейся задолженности, сумма которой достигла 1,5 миллиарда гривен (54 миллиона долларов).

Читайте также:

Меркель рассказала о плюсах транзита российского газа через Украину