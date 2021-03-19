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https://1prime.ru/energy/20210319/833279656.html
СМИ: Маас и Блинкен могут обсудить "Северный поток-2" на следующей неделе
Энергетика
Новости
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе могут обсудить "Северный поток —2", сообщает издание Handelsblatt, не уточняя источник. Маас и... ПРАЙМ, 19.03.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе могут обсудить "Северный поток —2", сообщает издание Handelsblatt, не уточняя источник.
Маас и Блинкен 23-24 марта примут участие в Совете глав МИД НАТО в Брюсселе, сообщала ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар. По данным Handelsblatt, Блинкен рассчитывает использовать эту возможность для личной встречи с Маасом и обсуждения "Северного потока — 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
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