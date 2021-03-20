МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Резкий обвал нефтяных котировок на минувшей неделе не переломит "бычьего тренда" на рынке – в ближайшей перспективе рост цен продолжится. Однако риски волатильности становятся все более осязаемыми, поэтому в ближайшие несколько месяцев эксперты прогнозируют "ценовую вилку" в 60-70 долларов за баррель. Цены на нефть ускорили рост

Нефтяные котировки после 9% обвала 18 марта до 61,50 доллара за апрельский фьючерс Brent на МосБирже, корректировались на пятничных торгах — цена черного золота вновь перешла к росту и вплотную приближалась к важному уровню сопротивления 65 долларов за баррель. И такие скачки котировок были вполне предсказуемыми, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ СКАЧКИ КОТИРОВОК

Рынок нефти в последние месяцы показывал техническую перекупленность на фоне локального дефицита поставок из-за сокращения добычи ОПЕК+. Поэтому по мере приближения к апрельскому заседанию министров картеля, в ходе которого ожидается расширение предложения ОПЕК+, любые негативные события воспринимаются рынком чрезмерно резко. В частности, потребители сокращают спрос из-за страха третьей волны пандемии.

"В марте и апреле поставки ОПЕК+ уже выросли, с мая ожидается еще больше поставок. При этом рост спроса начал замедляться, так как Европа объявила третью волну коронавируса и ужесточила локдаун. В связи с этим в апреле ОПЕК+ может оставить добычу без расширения, если ситуация в Европе будет ухудшаться. Это поддержит цены на нефть", — поясняет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Банк Goldman Sachs, например, считает, что сейчас хороший повод для входа в рынок, т.к. далее цены восстановятся и продолжат расти. Однако до конца марта рынок может оставаться под давлением продаж в связи с неопределенностью поставок ОПЕК+, считает аналитик.

Кроме того, вчерашнее рекордное с марта 2020 года падение было вызвано возвращением уровня доходностей по американским десятилетним гособлигациям к уровню до пандемии, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Важным фактором роста волатильности для сырьевых активов вообще и для нефти в частности стал скачок доходности 10-летних казначейских облигаций до 1,75% на торгах четверга, это спровоцировало небольшое укрепление доллара (до 91,8 п. по DXY) и фиксацию прибыли в нефти", — говорит он.

Именно макроэкономические показатели сейчас в большей степени влияют на нефть из-за существенно выросшей спекулятивной составляющей в стоимости актива, добавил Миронюк.

При этом фундаментальные показатели, которые обычно влияют на котировки фьючерсов нефти, практически не изменились, считает главный экономист Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

"Самое важное заключается в том, что спрос на нефть в странах западного мира должен восстанавливаться вслед за экономикой, мерами поддержки, прогрессом в области вакцинации и ослаблением ограничительных мер по борьбе с пандемией", — отмечает он.

Особенно наглядно эти факторы проявляются в США, на которые по-прежнему приходится почти 20% мирового потребления нефти. Ярко выраженный всплеск туристической активности на весенних каникулах за последние недели предвещает вероятный скорый подъем в этом секторе на глобальном уровне.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Поэтому эксперты оценивают будущее нефтяного рынка оптимистично. "Затруднения с процессом вакцинации в Европе и рост иранского экспорта не меняют наш прогноз. Восстановление в странах западного мира, меры экономической поддержки, прогресс в вакцинации и ограничение поставок стран ОПЕК+ все еще указывают на "бычий" сценарий в ближайшей перспективе", — говорит Рюкер. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

С учетом того, что волатильность только в течение одного дня, 18 марта достигла 9%, диапазон движения котировок расширяется. Но все же эксперты делают ставку на то, что к концу марта цена останется в пределах 60-70 долларов за баррель Brent.

"В случае отсутствия коррекции на глобальных рынках до конца весны они могут попытаться закрепиться выше 70 долларов баррель", — говорит Миронюк.

Затем по мере восстановления экономики и снятия карантинов в Европе возможен возврат к старым уровням в район 65-68 долларов за баррель, считает Лукичева.

К середине года, не исключено, что цены на нефть могут вырасти выше 70 долларов за баррель, заключает Рюкер.