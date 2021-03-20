Ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На нашей планете ископаемые энергоресурсы закончатся уже через 50 лет. Такую точку зрения озвучил президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь, пишет The Paper.
Итак, по мнению ученого, за последние 250 лет резкий рост добычи полезных ископаемых в качестве источников энергии на Земле произошло три промышленных революции.
Это, как и другие условия, в частности, темпы развития мировой экономики, заставляет ученого ожидать истощения углеводородных ресурсов в течение ближайших пятидесяти лет.
Для того, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса, эксперт советует заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии.
В частности, отмечает Сюэ Цикунь, нужно использовать:
- солнечную энергию, ее почти нельзя исчерпать.
- Также стоит рассмотреть возможность замены угля и природного газа водородным топливом.
https://1prime.ru/energy/20210320/833283187.html