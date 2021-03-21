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Saudi Aramco потеряла в 2020 году почти половину доходов
Энергетика
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Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти в два раза по сравнению с показателем 2019 года, составив 49 миллиардов долларов против 88,2... ПРАЙМ, 21.03.2021
отчетность, saudi aramco, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 21 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти в два раза по сравнению с показателем 2019 года, составив 49 миллиардов долларов против 88,2 миллиарда, говорится в сообщении компании по итогам 2020 года.
Президент Saudi Aramco Амин ан-Нассер отметил, что 2020 год стал одним из самых сложных за недавнюю историю компании из-за последствий пандемии коронавируса.
"Однако в результате усиления внимания к капитальной и операционной эффективности финансовое положение компании осталось устойчивым, и в 2020 году Saudi Aramco объявила о выплате дивидендов акционерам в размере 75 миллиардов долларов", — добавил он.
Объем капитальных затрат компании после оптимизации составил 27 миллиардов долларов. При этом в 2021 году Saudi Aramco планирует увеличить его до 35 миллиардов долларов.