ДОХА, 21 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в 2020 году сократилась почти в два раза по сравнению с показателем 2019 года, составив 49 миллиардов долларов против 88,2 миллиарда, говорится в сообщении компании по итогам 2020 года.

Президент Saudi Aramco Амин ан-Нассер отметил, что 2020 год стал одним из самых сложных за недавнюю историю компании из-за последствий пандемии коронавируса. Рейтинг крупнейших банков по активам на 1 февраля 2020 года

"Однако в результате усиления внимания к капитальной и операционной эффективности финансовое положение компании осталось устойчивым, и в 2020 году Saudi Aramco объявила о выплате дивидендов акционерам в размере 75 миллиардов долларов", — добавил он.

Объем капитальных затрат компании после оптимизации составил 27 миллиардов долларов. При этом в 2021 году Saudi Aramco планирует увеличить его до 35 миллиардов долларов.