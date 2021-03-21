МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в Эр-Рияде возобновил работу через несколько часов после атаки заминированных беспилотников, заявил глава компании Амин ан-Нассер в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Ранее в пятницу завод Saudi Aramco в Эр-Рияде 19 марта подвергся атаке заминированных беспилотников из Йемена, вспыхнувший в результате этого пожар удалось взять под контроль, происшествие обошлось без жертв и раненых, сообщил источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии агентству SPA. Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что в результате операции с использованием шести дронов им удалось нанести удар по объектам компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. Банк России расправил ястребиные крылья

По словам ан-Нассера, завод в Эр-Рияде начал возвращаться к работе спустя несколько часов после атаки. Он подчеркнул, что у компании "есть планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с каким-либо нападением".

"Aramco столкнулась с серьезными проблемами, однако готовность компании справляться с ними является высокой", — отметил ан-Нассер.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.