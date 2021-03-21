МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году.

"Мы увидим увеличение спроса на нефть в этом году, особенно из Азии", — сообщил глава Saudi Aramco в интервью телеканалу Al-Arabiya. Банк России расправил ястребиные крылья

По его словам, к концу 2021 года мировой спрос на нефть может достичь 99 миллионов баррелей в сутки. "Мы настроены оптимистично в отношении 2021 года. Ожидается, что вторая половина года будет лучше", — добавил ан-Нассер.

Ранее Saudi Aramco обнародовала итоги за прошлый год, согласно которым чистая прибыль компании составила 49 миллиардов долларов против 88,2 миллиарда в 2019 году. Некоторые обозреватели назвали такое падение доходов самым крупным за всю современную историю нефтяного гиганта.