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Глава Saudi Aramco дал прогноз по спросу на нефть в 2021 году
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Глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году. "Мы увидим увеличение спроса на нефть в... ПРАЙМ, 21.03.2021
нефть, саудовская аравия, saudi aramco, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин ан-Нассер заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году.
"Мы увидим увеличение спроса на нефть в этом году, особенно из Азии", — сообщил глава Saudi Aramco в интервью телеканалу Al-Arabiya.
По его словам, к концу 2021 года мировой спрос на нефть может достичь 99 миллионов баррелей в сутки. "Мы настроены оптимистично в отношении 2021 года. Ожидается, что вторая половина года будет лучше", — добавил ан-Нассер.
Ранее Saudi Aramco обнародовала итоги за прошлый год, согласно которым чистая прибыль компании составила 49 миллиардов долларов против 88,2 миллиарда в 2019 году. Некоторые обозреватели назвали такое падение доходов самым крупным за всю современную историю нефтяного гиганта.