МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Росморпорт заключит контракт на 867 миллионов рублей с АО "Окская судоверфь" на проектирование и строительство двух судов для сбора загрязненных нефтью вод, следует из данных портала госзакупок. Как будет торговаться нефть на следующей неделе

Ранее Росморпорт объявил запрос котировок по выбору организации, которая спроектирует и построит два судна-сборщика льяльных вод. Начальная цена контракта была заявлена в 933 миллиона рублей.

"Признать победителем запроса АО "Окская судоверфь"… с ценой договора 867 миллионов рублей", — говорится в итоговом протоколе закупки. Контракт с нижегородской компанией пока не заключен. Второе место заняло ЗАО "Нефтефлот" из Самары.

Заказчик отводит на проектирование и строительство судов 32 месяца с момента заключения договора.

"Сбор с судов нефтесодержащих вод, их отстой, сепарация с перекачкой нефтепродуктов в танк нефтеостатков и сдача нефтеостатков на берег в хранилище, отсепарированной чистой воды на берег или за борт в разрешенных районах. Сбор с судов сточных вод и мусора с транспортировкой и сдачей их на береговые очистные сооружения", — прописывается в документации назначение судна.

Отмечается, что при соответствующем дооборудовании судно может быть использовано в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования и боновых заграждений к месту разлива (вне зоны пятна аварийного разлива).

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