МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок №6 ЛАЭС) в понедельник ввели в промышленную эксплуатацию, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом").

"Двадцать второго марта в промышленную эксплуатацию введен энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. Приказ об этом подписал генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров", — говорится в сообщении. Как рассчитать налог на банковский вклад

Этот энергоблок впервые начал работу в конце октября 2020 года.

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в промышленной эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.

Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на северо-западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.