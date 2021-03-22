МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту к вечеру понедельника после снижения днем, вызванного опасениями за спрос на сырье в свете неопределенности с вакцинацией в Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25%, до 64,69 доллара. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,42%, до 61,7 доллара за баррель.

Днем цены на нефть снижались из-за сомнений в восстановлении спроса на сырье на фоне приостановки некоторыми странами использования вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. В то же время инвесторы оценивают перспективы введения новых карантинных мер в Европе, которые повлияют на восстановление экономики.

"Если кампании вакцинации продолжат сталкиваться с проблемами в будущем, спрос на нефть в 2021 году может не восстановиться на 1 миллион баррелей в сутки", — полагает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Блумберг.