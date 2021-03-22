МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила строительство нефтяного терминала "Порт бухта Север" на Таймыре для перевозок нефти в порты России, Европы и Азии.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов терминала на восточном берегу Енисейского залива", — говорится в релизе.

Терминал строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре и предназначен для перегрузки и транспортировки нефти с Пайяхских месторождений в порты РФ, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути. Генеральным проектировщиком является АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ", застройщиком — ООО "Таймырнефтегаз-Порт".

Как уточняет Главгосэкспертиза, работы пройдут в три этапа. На первом – построят причал портофлота и причалы для выгрузки строительных грузов мощностью 0,88 миллиона тонн нефти в год, а также выполнят берегоукрепление территории терминала, построят контрольно-пропускной пункт, площадки для хранения генеральных грузов и заправки погрузчиков.

"На втором этапе соорудят технологические причалы и объекты терминала для отгрузки 26,1 миллиона тонн нефти в год. Также в ходе этапа выполнят обустройство участка мойки и площадки обслуживания бонов, построят открытый склад для контейнеров с оборудованием и проложат технологический трубопровод", — сообщается в релизе.

На третьем этапе будет обустроена акватория порта, установлены средства навигационного оборудования, а также сооружены объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

"Общая длина вводимого причального фронта терминала "Порт бухта Север" составит 1275,9 метров, расчетная пропускная способность и грузооборот при полном развитии — 28,36 миллиона тонн нефти в год и 26,98 миллиона тонн нефти в год соответственно", — отмечается в сообщении.

Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. В 2019 году кабмин с целью увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП) распорядился придать порту Диксон статус международного и предусмотрел в схеме территориального планирования строительство в бухте Север терминала для отгрузки в этом порту до 25 миллионов тонн нефти в год с Пайяхской группы месторождений. Запасы Пайяхской группы составляют более одного миллиарда тонн нефти, месторождения входят в проект "Восток Ойл" "Роснефти". В ноябре 2020 года глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил обязательство "Роснефти" поставить до 30 миллионов тонн нефти по СМП через бухту Север к 2024 году.