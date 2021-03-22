МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ оценивает себестоимость российского сжиженного природного газа с учетом затрат на транспортировку на целевые рынки сбыта в диапазоне 3,7-7 долларов за MMBtu (один миллион британских тепловых единиц), указано в программе долгосрочного развития производства СПГ в России на период до 2035 года. На Украине "отпустили" цены на газ, не дождавшись конца зимнего сезона

Так, ресурсная база в России позволяет обеспечить добычу газа для проектов СПГ по цене 0,2-1 доллар за MMBtu, а приведенная стоимость строительства завода по производству сжиженного природного газа, добычной инфраструктуры с учетом привлечения финансирования оценивается в примерно 2-4 доллара за MMBtu, транспортировка же потребителям составляет примерно 1,5-2 доллара.

"Суммарная себестоимость российского сжиженного природного газа на целевых рынках составляет около 3,7-7 долларов США за 1 миллион британских тепловых единиц", — подытоживается в документе.

При этом правительство считает, что главными конкурентами на рынке сжиженного природного газа до 2030 года для России будут Катар, Австралия и США. Для них приведенная стоимость на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона составит 2,8-11 и 7-10 долларов за MMBtu соответственно, заключается в программе.

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