МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский трубопроводный газ и сжиженный природный газ являются взаимодополняющими видами топлива, не конкурирующими друг с другом, поэтому планирование СПГ-кластеров в РФ должно исходить из успешной реализации экспортных проектов "Газпрома", говорится в программе развития производства СПГ на период до 2035 года. "Газпром" сообщил о временных поставках газа через Азербайджан

"В рамках настоящей программы следует учитывать, что трубопроводный газ и сжиженный природный газ не должны противопоставляться друг другу и конкурировать на внешних рынках, они являются взаимодополняющими видами российских ресурсов и дополнительным способом монетизации газового потенциала России", — говорится в программе.

Правительство в документе напоминает, что, согласно Энергетической стратегии РФ, ключевой мерой для развития производства СПГ является дальнейшая либерализация его экспорта, но при одновременном создании механизма контроля и исключения конкуренции сжиженного природного газа, нарушающей экономические интересы России, с трубопроводным.

"Следовательно, при планировании кластеров по производству сжиженного природного газа в России следует исходить из успешной реализации проектов "Северный поток 1", "Северный поток 2", "Сила Сибири", "Сила Сибири 2", "Алтай", которые с учетом роста внутреннего спроса на газ смогут полностью реализовать потенциал газовых месторождений в зоне Единой системы газоснабжения", — сообщается в программе.

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