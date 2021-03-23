МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает, что нельзя обсуждать отмену демпфера, который призван сглаживать колебания цен на топливо, так как это лишит рынок защитного механизма, прокомментировал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин предложения Независимого топливного союза.

Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива, пишет во вторник газета "Известия". В частности, бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остаётся сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма", — прокомментировал Сорокин прогноз роста цен на бензин.

"Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка", — добавил замминистра.

Он также напомнил, что правительство и топливные компании уже приняли все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен на топливо. Так, с 1 мая заработает скорректированный демпферный механизм. Также совместным приказом ФАС и Минэнерго с марта повышены нормативы продаж нефтепродуктов на бирже: бензина до 11% от месячного объема производства, дизтоплива — до 7,5% и сжиженных углеводородных газов (СУГ) — также до 7,5%. В Москве выросли цены на бензин

"С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции. Этих мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости", — заключил замминистра.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.