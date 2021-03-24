МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на АЗС, сообщил журналистам замглавы службы Виталий Королев.

"ФАС России еженедельно докладывает правительству РФ о ситуации на топливном рынке. Служба держит на контроле ситуацию в регионах, в том числе на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был", — сказал Королев в кулуарах форума "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".

"Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем, и в правительстве оценивают, как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов", — добавил он. Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо

Независимый топливный союз (НТС) ранее направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, также предупредили в НТС.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма.