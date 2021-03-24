МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в преддверии заседания ОПЕК+ проводит контакты со странами альянса, выражает беспокойство за перспективы восстановления спроса, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Накануне заседания Эр-Рияд проводит контакты с членами альянса. Обсуждается ситуация на рынке, выражено беспокойство темпами вакцинации и ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Есть беспокойство, что все это омрачит перспективы восстановления спроса на нефть на рынке", — сказал собеседник агентства. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 31 марта, всего альянса — на 1 апреля. На них должно быть принято решение по уровню добычи на май. Ранее на текущей неделе источник РИА Новости рассказал, что ряд стран высказываются за сохранение ограничений на текущем уровне, основываясь на замедлении вакцинации от коронавируса и резком снижении нефтяных цен, однако другие члены альянса выступают за постепенное наращивание добычи, говоря о возможности образования дефицита на рынке.

"Ведутся обсуждения, учитываются все факторы. Ряд стран считают, что нынешний уровень цен на нефть представляется недостаточным для ослабления ограничений. Они исходят из рисков, ведь есть неясность с пандемией коронавируса. Другие считают, что на предстоящем заседании необходимо обсудить постепенное ослабление условий сделки. С учетом того, что производство сланцевой нефти в США, вероятно, вырастет на фоне цен на нефть. Но дело в том, что гарантировать хорошие цены на рынке никто не может", — отметил собеседник агентства в среду.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, стартовало с 2017 года, но в 2020 году было обновлено. Тогда альянс из-за падения спроса, вызванного пандемией, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки.

По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на текущий март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом дополнительного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.