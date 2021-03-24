МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потребность в газе, нефти и даже угле в мире будет расти из-за увеличения численности населения планеты, тогда как тема возобновляемых источников энергии слегка преувеличена, заявил академик РАН, специалист в области геологии и геохимии Алексей Конторович. СМИ узнали о решении властей сократить поддержку "зеленой" энергетики

Ученый выступил в среду в ходе пленарного заседания четвертого международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске.

"Население Земли будет составлять к 2050 году 9 миллиардов человек, и каждый из них будет просить энергию. Энергообеспечение этой части человечества без традиционных источников обеспечить нельзя. Потребность в газе, нефти и даже угле в мире будет расти", — сказал ученый.

По его словам, тема возобновляемых источников энергии "слегка преувеличена".

"Делается это для того, чтобы, в частности, сбить Россию с толку, затормозить развитие у нас нефтегазовой промышленности… То, что нам сегодня рассказывают сегодня немногие формальные экологично ориентированные коллеги, в значительной мере напоминает мне сказки", — подчеркнул ученый.

Он также отметил, что Югра, где сегодня добывается около 40% российской нефти, останется "до конца 21 века главной нефтяной базой России", но для этого необходимо совершенствовать добычу на выработанных, а также мелких и мельчайших месторождениях, одновременно создавая технологии для нефтедобычи из баженовской свиты в Западной Сибири, которая, по словам ученого, содержит столько же нефти, сколько России удалось добыть за последние 60 лет.

"Возобновляемые технологии мы должны изучать, осваивать у себя, не ориентируясь на Запад, но это не единственное и не главное — нужно укреплять минерально-сырьевую базу, удешевлять технологию добычи нефти и технологию глубокого бурения, а также усилить роль фундаментальной и прикладной науки в этом направлении", — добавил Конторович.