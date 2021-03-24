МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Буксировка севшего на мель в Суэцком канале и уже перекрывшего там движение контейнеровоза может занять еще несколько дней, сообщила РИА Новости координатор проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 101-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.

"Причиной инцидента стали ветер и течение. К счастью, нет разливов и загрязнения акватории. Что в таком случае можно сделать? Частично разгрузить и на приливе стащить с мели буксирами. На эту операцию может понадобиться несколько дней", — рассказала Горнова. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Она уточнила, что операция уже длится фактически сутки. Эксперт полагает, что могло быть три причины случившегося: отказ рулевого устройства, главного двигателя, судно сдрейфовало от сильного ветра.

"Время снятия с мели зависит от количества и мощности буксиров, насколько глубоко судно село в песок (потеря осадки). В данном районе песчаные грунты, что менее опасно для возможности повреждения судна. Иногда требуется частичная разгрузка судна. Проходная осадка там 21 метр, у судна пишут 15,7 м. Если бровки канала пологие, то будет более длительно, если крутые, то быстрее", — резюмировала Горнова.

Основной причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром, вследствие чего был потерян контроль над управлением. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, в операции по снятию с мели судна участвуют порядка восьми буксиров.