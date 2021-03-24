МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 19 марта, выросла до 11 миллионов баррелей с уровня предыдущей недели в 10,9 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

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Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,308 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 10,39 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,15 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 12,02 миллиона баррелей.