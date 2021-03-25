МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Наращивание американцами импорта нефти из России связано со сложившейся на рынке ценовой ситуацией и санкциями против Венесуэлы, и не имеет ничего общего с политическими разногласиями между странами – трейдерам важна только прибыль. Российская нефть используется на НПЗ США для ряда процессов, но при необходимости может быть заменена на любой схожий сорт. США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года. Это произошло, невзирая на сложности из-за пандемии COVID-19 и политическую напряженность между странами, в том числе, в нефтегазовой сфере.

По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году доля России достигла почти 7%.

ДЕЛО В ВЕНЕСУЭЛЕ

Рост поставок сырья из России в США эксперты объясняют жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. Нефть марки Urals очень похожа на венесуэльский сорт нефти, и трейдеры пытаются заменить ею нехватку тяжелой нефти. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Значительный рост объема импорта нефти и нефтепродуктов в США из РФ произошел в 2019 году, когда он вырос на 39% год к году. В прошлом году рост импорта составил только 3,5% год к году, хотя в действительности его объем достиг рекорда — 0,54 млн баррелей в сутки. И это объясняется тем, что в 2019 году импорт нефти из Венесуэлы упал на 94% год к году, а в 2020 году уже был нулевым, говорит старший аналитик Банка Уралсиб Алексей Кокин.

"Увеличение поставок из России в первую очередь связано с отказом от венесуэльской нефти, во вторую – с ограничениями добычи ОПЕК+. Это в совокупности привело к снижению предложения относительно тяжелых сортов нефти на мировом рынке и вынудило американские НПЗ перейти на российскую нефть, которая может заменить венесуэльскую", — добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Кроме того, рост импорта из РФ в 2020 году произошел благодаря продуктовой составляющей. Из статистики EIA можно видеть, что основную часть ее составляют "промежуточные" нефтепродукты, требующие дальнейшей переработки ("unfinished oils") — на них пришлось 71% из 0,54 млн баррелей в сутки общего импорта, а их объем вырос на 38% год к году, констатирует Кокин.

Вероятно, речь идет о нафте, керосине, газойлях, тяжелых остатках, считает он.

ВОЗМОЖНАЯ ЗАМЕНА

Скорее всего, американские НПЗ воспользовались благоприятной ценовой конъюнктурой, которая сделала рентабельной дальнейшую переработку.

В силу своей высокой технологической оснащенности американские НПЗ, как правило, отличаются глубиной переработки, поэтому предпочитают использовать в качестве сырья более дешевую нефть низкого качества (тяжелую, вязкая).

"Российская Urals выше качеством и дороже, чем тяжелые нефти Венесуэлы, что делает ее не самым привлекательным сырьем для НПЗ в регионе Мексиканского залива. Чтобы улучшить рентабельность переработки, американские НПЗ могли закупать по низкой цене тяжелые остатки переработки из РФ и смешивать их с нефтяным сырьем", — предполагает Кокин.

Urals сопоставима с несколькими сортами нефти, которые также импортируют США, соответственно она может быть, как заменена, так и быть заменой для других сортов, в зависимости от ее стоимости в конкретный момент времени, стоимости транспортировки и прочих расходов, отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

В том, что американцы покупают российскую нефть, нет никакой политической подоплеки – только бизнес. Российская нефть не под санкциями, и никто не запрещает предпринимателям в США покупать нефть с поставками из России. Более того, контракты не прямые, а обычно поставки идут через трейдеров, отмечает Полищук.

"Предприниматели в США руководствуются, прежде всего, своей прибылью", — уверен аналитик.

Эксперты также не исключают, что по мере восстановления спроса на моторное топливо в США спрос на российскую нефть также может вырасти. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Но даже если случится так, что американцы откажутся от российской нефти, это не приведет к существенному росту издержек американских НПЗ и не скажется на доходах России от экспорта нефти и нефтепродуктов, заключил Танурков.