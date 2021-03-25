Вопреки политике. Зачем США скупают российскую нефть
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Наращивание американцами импорта нефти из России связано со сложившейся на рынке ценовой ситуацией и санкциями против Венесуэлы, и не имеет ничего общего с политическими разногласиями между странами – трейдерам важна только прибыль. Российская нефть используется на НПЗ США для ряда процессов, но при необходимости может быть заменена на любой схожий сорт.
США по итогам 2020 года вновь нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов — до максимума с 2011 года. Это произошло, невзирая на сложности из-за пандемии COVID-19 и политическую напряженность между странами, в том числе, в нефтегазовой сфере.
По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В среднесуточном импорте нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами в прошлом году доля России достигла почти 7%.
ДЕЛО В ВЕНЕСУЭЛЕ
Рост поставок сырья из России в США эксперты объясняют жесткими санкциями против Венесуэлы, которая исторически поставляла значительную часть своей тяжелой нефти на американские заводы. Нефть марки Urals очень похожа на венесуэльский сорт нефти, и трейдеры пытаются заменить ею нехватку тяжелой нефти.
Значительный рост объема импорта нефти и нефтепродуктов в США из РФ произошел в 2019 году, когда он вырос на 39% год к году. В прошлом году рост импорта составил только 3,5% год к году, хотя в действительности его объем достиг рекорда — 0,54 млн баррелей в сутки. И это объясняется тем, что в 2019 году импорт нефти из Венесуэлы упал на 94% год к году, а в 2020 году уже был нулевым, говорит старший аналитик Банка Уралсиб Алексей Кокин.
"Увеличение поставок из России в первую очередь связано с отказом от венесуэльской нефти, во вторую – с ограничениями добычи ОПЕК+. Это в совокупности привело к снижению предложения относительно тяжелых сортов нефти на мировом рынке и вынудило американские НПЗ перейти на российскую нефть, которая может заменить венесуэльскую", — добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
Кроме того, рост импорта из РФ в 2020 году произошел благодаря продуктовой составляющей. Из статистики EIA можно видеть, что основную часть ее составляют "промежуточные" нефтепродукты, требующие дальнейшей переработки ("unfinished oils") — на них пришлось 71% из 0,54 млн баррелей в сутки общего импорта, а их объем вырос на 38% год к году, констатирует Кокин.
Вероятно, речь идет о нафте, керосине, газойлях, тяжелых остатках, считает он.
ВОЗМОЖНАЯ ЗАМЕНА
Скорее всего, американские НПЗ воспользовались благоприятной ценовой конъюнктурой, которая сделала рентабельной дальнейшую переработку.
В силу своей высокой технологической оснащенности американские НПЗ, как правило, отличаются глубиной переработки, поэтому предпочитают использовать в качестве сырья более дешевую нефть низкого качества (тяжелую, вязкая).
"Российская Urals выше качеством и дороже, чем тяжелые нефти Венесуэлы, что делает ее не самым привлекательным сырьем для НПЗ в регионе Мексиканского залива. Чтобы улучшить рентабельность переработки, американские НПЗ могли закупать по низкой цене тяжелые остатки переработки из РФ и смешивать их с нефтяным сырьем", — предполагает Кокин.
Urals сопоставима с несколькими сортами нефти, которые также импортируют США, соответственно она может быть, как заменена, так и быть заменой для других сортов, в зависимости от ее стоимости в конкретный момент времени, стоимости транспортировки и прочих расходов, отмечает старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.
ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
В том, что американцы покупают российскую нефть, нет никакой политической подоплеки – только бизнес. Российская нефть не под санкциями, и никто не запрещает предпринимателям в США покупать нефть с поставками из России. Более того, контракты не прямые, а обычно поставки идут через трейдеров, отмечает Полищук.
"Предприниматели в США руководствуются, прежде всего, своей прибылью", — уверен аналитик.
Эксперты также не исключают, что по мере восстановления спроса на моторное топливо в США спрос на российскую нефть также может вырасти.
Но даже если случится так, что американцы откажутся от российской нефти, это не приведет к существенному росту издержек американских НПЗ и не скажется на доходах России от экспорта нефти и нефтепродуктов, заключил Танурков.
https://1prime.ru/energy/20210325/833321244.html