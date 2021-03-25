МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Остановка движения по Суэцкому каналу не влияет на экспорт нефти из России из-за редких отгрузок по этому маршруту, сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. В Египте заявили о временной приостановке навигации по Суэцкому каналу

В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. В четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток, и продолжается операция с участием порядка восьми буксиров.

"В настоящее время у канала или на его подходах танкеров с Юралс нет, свидетельствуют данные аналитической компании Vortexa. В последний раз партия российской нефти была отгружена по этому маршруту 11 января, когда танкер Vladimir Tikhonov получил 140 тысяч тонн в Новороссийске", — пишет Argus.

В агентстве добавляют, что блокировка Суэцкого канала не повлияет на отгрузки российской нефти, поскольку это сырье отгружается по другим маршрутам.

При этом негативное влияние остановка может повлиять на поставки Смеси КТК, которая отгружается с терминала Южная Озереевка близ Новороссийска. Два танкера с такой нефтью стоят на входе в канал и еще два — на подходе, их общий объем составляет примерно 0,5 миллиона тонн, объясняет Argus.