ВАРШАВА, 27 мар — ПРАЙМ. Польша отбирает свой флаг у двух судов, работающих на строительстве газопровода "Северный поток 2", заявил заместитель министра инфраструктуры страны Гжегож Витковский.

Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, которые принадлежат немецкому судовладельцу, но плавают под польским флагом.

"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу. Они плавают под польским флагом. Они были зарегистрированы в морской палате в Гданьске. Они работают на проекте Nord Stream 2", — цитирует Витковского портал BiznesAlert. "Газпром" сообщил о готовности "Северного потока 2" на 90%

"Мы приняли решение начать процедуру вывода их из-под польского флага. Чтобы Польша не имела ничего общего с этими двумя единицами", — сказал он.

"Ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может нарушать экономические интересы польского государства", — добавил замминистра.

"Нас не интересует, что они возят, что они делают, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти две единицы в последнее время активизировали свою работу над проектом Nord Stream 2. С пятницы эти два корабля не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право их задерживать для проведения проверок", — сказал Витковский.

Ранее сообщалось, что Польша начинает наказывать суда за участие в "Северном потоке 2"