МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Блинкен: "Северный поток 2" не повлияет на отношения с ФРГ

По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения".

Блинкен отметил, что президент США Джо Байден "уже давно ясно дал понять, что считает трубопровод плохой сделкой и плохой идеей".

По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".

"Мы ввели санкции в соответствии с (американским — ред.) законодательством против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. И мы ясно дали понять, что будем продолжать это делать", — отметил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN.

По его словам, США было важно донести свою позицию непосредственно "своим близким партнерам в Германии". "Именно это я и сделал", — сказал Блинкен.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в пятницу заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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