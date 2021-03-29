ЛОНДОН, 29 марта — ПРАЙМ / Dow Jones. Когда Royal Dutch Shell PLC покупала BG Group за 54 млрд долларов, она делала серьезную ставку на природный газ как на источник энергии будущего. Минуло пять лет, и теперь кажется, что эпоха газа долго не продлится. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Падение цен на ветровую и солнечную энергию вкупе с новыми экобезопасными целями властей и бизнесов ускоряют переход на более чистые источники энергии и ставят в затруднительное положение природный газ, который нефтегазовые компании долгое время считали мостом между горючими видами топлива и регенеративной энергетикой. Кроме того, сейчас этому топливо уделяется повышенное внимание в связи с утечками метана. Это вынудило некоторых потенциальных клиентов отказаться от газа и сразу перейти на низкоуглеродные варианты.

Это представляет угрозу для Shell и таких ее конкурентов, как Exxon Mobil Corp. и Total SE, которые тоже инвестировали в газ. Дело в том, что в газовые проекты обычно изначально надо вкладывать миллиарды долларов, а чтобы эти инвестиции окупились, уходят десятилетия.

В феврале Shell наполовину снизила свой прогноз по мировому росту спроса на газ в этом году (до 1%) и сказала, что спрос на это топливо может выйти на пиковой уровень в 2030-е годы.

Хотя при сжигании газа получается меньше парниковых газов, чем при сжигании угля, экологическая польза утрачивается в случае утечки метана, основного компонента природного газа. Метан серьезнее влияет на климат, чем углекислый газ, и в последнее время он стал одной из целей специалистов по защите окружающей среды. В "Новатэке" предсказали большое будущее природному газу

"Если посмотреть на мировую газовую отрасль, ее роль в переходе к энергетической безопасности и мировом энергетическом балансе в будущие десятилетия вакантна", — сказал глава газового бизнеса Shell Маартен Ветселаар на февральской конференции. На его взгляд, требуются дополнительные действия для сокращения случаев утечки метана.

Shell использует инфракрасные камеры, лазеры и спутники для обнаружения утечек метана на своих производственных объектах, во время транспортировки и на электростанциях. Она также продвигает политику, направленную на сокращение выбросов метана в американской и европейской нефтегазовых отраслях. Компания рассчитывает, что к 2025 году интенсивность выбросов метана на всех ее активах будет ниже 0,2%. У многих нефтегазовых компаний вообще нет таких целей.

Кроме того, Shell начала продавать партии газа с нейтральным показателем высвобождения углерода, по которым выбросы можно компенсировать за счет квот на выбросы углерода. Вдобавок она тратит миллионы долларов на проекты по улавливанию и хранению углерода.

По оценкам Shell, выбросы от природного газа составляют половину парниковых газов и менее одной десятой атмосферных загрязнений, которые получаются от переработки угля при выработке электричества. Компания добавила, что еще может нарастить свой газовый бизнес, учитывая, что в Азии особенно сильный спрос, а в следующее десятилетие она повысит долю этого вида топлива в своей структуре добычи до 55%. На сегодняшний день доля газа и нефти в структуре добычи Shell примерно равны.

Однако Shell уже списала стоимость некоторых своих газовых активов, в том числе стоимость австралийского проекта Queensland Curtis, который она получила в рамках сделки с BG. Реализация проекта началась в 2015 году, а ожидаемый срок его эксплуатации составит по меньшей мере 20 лет.

По словам аналитика Societe Generale Айрин Химоны, в ходе перехода к энергетической безопасности горючие виды топлива оказались под угрозой, и в связи с технологическими изменениями природный газ теоретически может оказаться ненужным, но пока потребность в нем все же есть. На взгляд аналитика, для Shell, учитывая ее запасы газа, значение будет иметь то, что случится в следующие 15-20 лет.

Сейчас на Западе все чаще принимаются решения о сокращении использования газа. Так, некоторые города в США запретили использовать газ в новых зданиях, а Ирландия обдумывает запрет на строительство терминалов по импортированию сжиженного природного газа. Франция в прошлом году по экологическим соображениям заблокировала сделку по импортированию газа от американского продавца.

Тем временем крупные корпоративные покупатели стремятся сократить углеродные выбросы и просят о поставках экобезопасной, а не газовой энергии. Например, Amazon.com Inc. пообещала к 2025 году обеспечивать свои операции полностью регенерируемой энергией.

Некоторые отрасли, которые, как рассчитывала Shell и другие компании, перейдут с топлива на основе нефти на природный газ, теперь тоже сразу переходят на низкоуглеродные варианты.

Давление на природный газ стало очевидным в начале этого года: в ходе виртуальной конференции в Давосе Джон Керри, американский специальный эмиссар по вопросам климата, похоже, разошелся во мнениях с гендиректором Shell Беном ван Берденом по поводу будущей роли этого вида топлива.

Ван Бернден отстаивал роль газа в рамках перехода на низкоуглеродные источники энергии, тогда как Керри заявил, что выступает за минимизацию его использования.

"Проблема с газом состоит в том, что, если мы построим огромную газовую инфраструктуру и продолжим использовать газ как переходное топливо, пока еще не исчерпаны другие возможности, то мы просто увязнем с незадействованными активами", — пояснил Керри, имея в виду риск того, что 20-летние газовые проекты могут оказаться невостребованными.

— Автор Sarah McFarlane, sarah.mcfarlane@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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