МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику по разным контрактам в понедельник вечером, в то время как инвесторы переключили внимание с ситуации в Суэцком канале на предстоящее заседание министров стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.40 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,11%, до 64,5 доллара, майских — снижается на 0,5%, до 64,25 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,25%, до 61,13 доллара за баррель.

Утром цены на нефть снижались на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который ранее перекрыл движение в Суэцком канале, по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Теперь же трейдеры обратили свое внимание на предстоящие встречи в рамках ОПЕК+. Очередное заседание министерского мониторингового комитета альянса запланировано на 31 марта, самих министров — на 1 апреля. На них должно быть принято решение об уровне добычи на май. При этом аналитики полагают, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу.

"Недавнее снижение цен породило слухи о том, что группа… снова воздержится от отмены сильного сокращения добычи", — приводит агентство Блумберг мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).