МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил первого вице-президента Вадима Воробьева и вице-президента по экономике и планированию "Лукойла" Геннадия Федотова орденами Почёта, а также старшего вице-президента по поставкам и продажам компании Олега Пашаева орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточняется в документе, госнаграды присуждены "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

По данным "Лукойла", Воробьев и Федотов работают в компании с 2002 года, Пашаев — с 1997 года. Все трое уже имеют госнаграды. "Лукойл" в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.