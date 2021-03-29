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Путин наградил орденами троих топ-менеджеров "Лукойла"
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Президент России Владимир Путин наградил первого вице-президента Вадима Воробьева и вице-президента по экономике и планированию "Лукойла" Геннадия Федотова орденами Почёта, а... ПРАЙМ, 29.03.2021
лукойл, владимир путин, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил первого вице-президента Вадима Воробьева и вице-президента по экономике и планированию "Лукойла" Геннадия Федотова орденами Почёта, а также старшего вице-президента по поставкам и продажам компании Олега Пашаева орденом Дружбы.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточняется в документе, госнаграды присуждены "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
По данным "Лукойла", Воробьев и Федотов работают в компании с 2002 года, Пашаев — с 1997 года. Все трое уже имеют госнаграды. "Лукойл" в этом году отмечает свой 30-летний юбилей.