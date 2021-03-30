МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на май и июнь на фоне ожиданий по спросу, а также продлить свое добровольное дополнительное сокращение, пишет агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.

"Саудовская Аравия готова поддержать продление сокращения добычи нефти ОПЕК и союзниками на май и июнь, а также готова продлить собственные добровольные сокращения для поддержки цен на нефть", — пишет агентство со ссылкой на источник. Токсичный канал. Чем грозит человечеству "Суэцкая пробка"

По его словам, пока не наблюдается достаточно сильный спрос, поэтому нужно предотвратить снижение цен.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, стартовало с 2017 года, но в 2020 году оно было обновлено. Тогда альянс из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.