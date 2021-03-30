МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Саудовская Аравия контактировала с рядом стран ОПЕК+ в понедельник, большинство участников альянса выражают готовность продлить текущие условия соглашения на май, при этом Эр-Рияд заверил, что готов продлить и собственные добровольные сокращения, выразив опасения относительно неопределенности ситуации на рынке, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Контакт был вчера, Саудовская Аравия как один из главных участников процесса, узнавала мнение членов альянса. Эр-Рияд заявил, что, судя по его контактам, есть намерение у большинства участников продлить условия соглашения и на май", — сообщил собеседник агентства. В качестве причин, источник назвал неопределенную и непрогнозируемую ситуацию на рынке.

"Вчера у Эр-Рияда были большие опасения тем, что ничего невозможно спрогнозировать на рынке. Поэтому, по словам саудитов, необходимо придерживаться осторожного подхода. Что касается их (саудитов — ред.) добровольных ограничений, есть заверения, что они готовы их продлить. Судя по их словам, для того, чтобы сделать какой-либо шаг в сторону смягчения ограничений, надо хотя бы видеть ближайшую перспективу. Таких возможностей сейчас, в условиях пандемии, увы, нет", — добавил источник. СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии по ОПЕК+

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. При этом с февраля возможность увеличить добычу есть только у России и Казахстана, которые затем должны войти в общий график альянса. Решением от 4 марта согласован рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.

Очередная серия встреч ОПЕК+ состоится 30 марта и 1 апреля, сначала пройдет заседание министерского мониторингового комитета, а затем — всего альянса, где будет принято окончательное решение по параметрам сделки в мае.