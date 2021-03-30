МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, причитающаяся акционерам, за 2020 год снизилась на 25,7% по сравнению с 2019 годом и составила 133,2 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка по итогам 2020 года составила 962,4 миллиарда рублей, уменьшившись на 9,5%. Скорректированная выручка (без учета выручки от реализации товарной нефти на экспорт) сократилась на 6%, до 821 миллиарда рублей. Как уточнила компания в релизе, основное влияние на динамику выручки оказали решения, принятые в рамках ОПЕК+, и пандемия. Слабость экономики, замеченная в феврале, не будет долгой

Показатель EBITDA по МСФО (без учета операций по купле-продаже нефти по договорам с "Роснефтью" и CNPC) в 2020 году снизился на 9%, составив 442,6 миллиарда рублей, уточняется в презентации.

"Падение выручки привело к снижению показателя EBITDA группы "Транснефть" на 44 миллиарда рублей, или 9%, и прибыли, причитающейся акционерам ПАО "Транснефть" — на 46 миллиарда рублей, или 26%. Частично компенсировать негативное влияние удалось за счет снижения операционных расходов", — поясняется в релизе компании.

Объем освоения капитальных вложений (показатель без учета НДС и капремонтов) компании в 2020 году снизился на 25,7%, составив 199 миллиардов рублей, а в 2021 году по плану может вырасти на 16,6%, до 232 миллиардов рублей, следует из презентации.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.