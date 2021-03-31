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Чистая прибыль "Татнефти" в 2020 году снизилась на 46,2%
Энергетика
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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2020 году снизилась на 46,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 103,49 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка от... ПРАЙМ, 31.03.2021
компании, отчетность, татнефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2020 году снизилась на 46,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 103,49 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 720,677 миллиарда рублей, уменьшившись на 22,7% в годовом выражении.