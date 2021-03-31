МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 2020 году снизилась на 46,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 103,49 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "В Вашингтоне раскрыли козыри". Сколько будет стоить рубль к лету

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 720,677 миллиарда рублей, уменьшившись на 22,7% в годовом выражении.