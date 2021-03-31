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Пермский НПЗ "Лукойла" ограничил прием нефти
Энергетика
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. Пермский НПЗ "Лукойла", приостановивший 30 марта установку первичной переработки нефти из-за задымления, ввел ограничение на прием сырья до 1 апреля, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 31.03.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пермский НПЗ "Лукойла", приостановивший 30 марта установку первичной переработки нефти из-за задымления, ввел ограничение на прием сырья до 1 апреля, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Прием в систему в целом идет штатно, в поставках на НПЗ ввел ограничение на прием Пермский НПЗ до 1 апреля", — сказал Демн.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в среду сообщил, что на Пермском НПЗ произошло задымление на технологической установке АВТ-4. Работа этой установки была временно приостановлена, а очаг задымления локализован. Отмечалось также, что пострадавших в результате случившегося не было, а остальные объекты завода функционируют в штатном режиме.