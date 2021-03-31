МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов ОПЕК+ понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 5,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Ранее страны ОПЕК+ ожидали, что спрос на нефть в мире вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году после значительного сокращения в результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Однако, во вторник агентство Блумберг со ссылкой источники сообщило, что техкомитет по предложению Саудовской Аравии понизит прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти и параметры соглашения о сокращении добычи в мае на фоне третьей волны коронавирусной инфекции. Его начало запланировано на 17.30 мск. Никаких окончательных решений по итогам не ожидается, они будут приняты 1 апреля на онлайн-встрече всех участников альянса ОПЕК+. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.