МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Технический комитет ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть

На нем предстоит обсудить текущую ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения на май на фоне распространения в мире третьей волны коронавируса. Никаких окончательных решений по итогам не ожидается, они будут приняты 1 апреля на онлайн-встрече всех участников альянса.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.