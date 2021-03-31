МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году понижен с 5,9 миллиона баррелей в сутки до 5,6 миллиона баррелей в сутки, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В ОПЕК заявили о неопределенности на нефтяном рынке

"Прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году незначительно пересмотрен, (рост — ред.) составит 5,6 миллиона баррелей в сутки, и нам нельзя забывать, что спрос сильно сократился в 2020 году — на 9,6 миллиона баррелей в сутки", — сказал Баркиндо.

Как сообщал РИА Новости источник, технический комитет экспертов ОПЕК+ во вторник понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 5,6 миллиона баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК+ ожидали, что спрос на нефть в мире вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году после значительного сокращения в результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

ОПЕК+ нужно помнить, что ситуация в мире остается сложной, мировая экономика и рынок нефти все еще нестабильны, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета альянса.

"Положительные моменты вселяют надежду, но мы должны помнить, что ситуация вокруг остается сложной и неопределенной, а волатильность рынка, свидетелями которой мы стали в последние две недели марта, является напоминанием о нестабильности экономики и спроса на нефть", — сказал Баркиндо, слова которого приводятся в релизе ОПЕК.

Он отметил, что текущий прогноз по росту мировой экономики в 2021 году составляет 5,1%, тогда как на прошлом заседании комитета показатель оценивался на уровне 4,8%.

"Пока нам не следует расслабляться, и этот прогноз может быть пересмотрен. Вокруг него много неопределенностей, включая варианты распространения COVID-19; неравномерность вакцинации; очередные ограничительные меры и третья волна (коронавирусной инфекции — ред.) в нескольких странах; инфляционное давление и реакция центробанков", — добавил генсек. На рынке нефти ждут сохранения квот ОПЕК+

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в феврале сократились на 45 миллионов баррелей, после уменьшения на 14 миллионов месяцем ранее, но всё ещё остаются на 58 миллионов выше индикативного уровня 2015-2019 годов, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на заседании министерского мониторингового комитета.

"Если говорить о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов, предварительные данные за февраль 2021 года показывают их дальнейшее уменьшение в ОЭСР примерно на 45 миллионов баррелей, в то время как снижение в январе составило порядка 14 миллионов баррелей", — приводятся слова Баркиндо в релизе ОПЕК.

"Февральский уровень запасов остается на 95 миллионов баррелей выше, чем этот же показатель год назад, и на 58 миллионов выше среднего показателя за период с 2015 по 2019 годы", — добавил он.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Наиболее активно участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).