МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах сделки ОПЕК+ в мае завершилось, окончательное решение ожидается в четверг, 1 апреля, сообщили РИА Новости источники в делегациях альянса. ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году

Они не уточнили, была ли сделана комитетом рекомендация по сделке. При этом один из собеседников агентства сообщил, что, по всей видимости, встреча комитета завершилась без результатов, а министр энергетики Саудовской Аравии был "не очень доволен во время заседания". "Соблюдение сделки и вопрос о компенсации несокращенных ранее объемов — главные причины его недовольства", — добавил он.

В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на свои источники в делегациях также пишет, что никаких рекомендаций по политике альянса о дальнейшем уровне добыче комитетом сделано не было. Сейчас параметры сделки согласованы на период до конца апреля.

Впрочем, никаких окончательных решений по итогам прошедшего заседания и не ожидалось, их планируется принять 1 апреля на онлайн-встрече всех глав-делегаций альянса.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.